Avrupa liglerinde liderler koltuklarını korudu

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerlerini korudu

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerlerini korudu.

CİTY ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Zirvede yalnız kalan Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Everton'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Swansea City'yi 2-0 yendi. United'ı 5. dakikada öne geçiren Romelu Lukaku; Michael Owen, Robbie Fowler, Wayne Rooney ve Harry Kane'den sonra Premier Lig'de 25 yaşına girmeden 100 gol atan 5. futbolcu oldu.

İlk 8 içinde maç eksiği bulunmayan tek takım Liverpool, geriye düştüğü Crystal Palace deplasmanından Mısırlı Muhammed Salah'ın 84. dakikadaki golüyle 2-1 galip ayrıldı. Salah, 2009-2010 sezonunda attığı 29 golle bir Premier Lig sezonunda en fazla gole ulaşan Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Didier Drogba'yı yakaladı.

Tottenham, Londra derbisinde konuk olduğu Chelsea'yi 3-1'lik skorla geçti.

84 puanı bulunan lider Manchester City'nin ardından 68 puanlı Manchester United, 66 puanlı Liverpool, 64 puanlı Tottenham ve 56 puanlı Chelsea sıralandı.

City, 7 Nisan'da oynanacak Manchester derbisinde United'ı yenerse tarihinin 5. şampiyonluğuna ulaşacak.

BARCELONA NAMAĞLUPLUĞU KORUDU

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, 2-0 geri düştüğü Sevilla deplasmanından son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Katalan ekibi, geçen sezondan beri süren yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

Atletico Madrid konuk ettiği Deportivo'yu 1-0 yenerek Barcelona ile arasındaki farkı 9'a indirdi.

Real Madrid, deplasmanda oynadığı Las Palmas karşılaşmasını 3-0 kazandı. Valencia da Leganes'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

La Liga'nın 30. haftası sonunda 76 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 67, Real Madrid 63 ve Valencia 62 puanla izledi.

BAYERN MUNİH, ZOR ENGELİ KOLAY GEÇTİ

Bayern Münih, ağırladığı Borussia Dortmund'u 6-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Schalke 04, evinde Freiburg'u 2-0, Leipzig de deplasmanda Hannover 96'yı 3-2 yendi.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, sahasında Hamburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 28. haftasının ardından 69 puanı bulunan Bayern Münih, Schalke 04'ün 17, Borussia Dortmund'un 21 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih, hafta sonunda Augsburg karşısında puan kaybetmezse bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.

JUVENTUS ZİRVEDE YALNIZ KALIYOR

Liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 30. haftasında ağırladığı Milan'ı 3-1 mağlup etti. Milan'ın tek golünün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.

Liderin en yakın takipçisi Napoli, deplasmanda Sassuolo ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kaybetti.

Roma, Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Bologna deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

78 puanlı Juventus, Napoli ile arasındaki farkı 4 puana yükseltti. Bu iki takımı, 60 puanlı Roma, bir maç eksiği bulunan 58 puanlı Inter ve 57 puanlı Lazio takip etti.

FRANSA LİG KUPASI PSG’NİN

Lider PSG ve 2. sıradaki Monaco, Fransa Lig Kupası finali sebebiyle Fransa liginin 31. haftasında maç yapmadı.

Marsilya, deplasmanda Dijon'u 3-1, Lyon ise sahasında Toulouse'u 2-0 yendi.

PSG, haftayı 83 puanla lider kapattı. Monaco 66, Marsilya 62 ve Lyon 60 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.