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Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

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Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 14 Mart Perşembe günü yapılacak son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

20.55 Krasnodar (Rusya) - Valencia (İspanya) (1-2)

20.55 Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya) (0-3)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Chelsea (İngiltere) (0-3)

23.00 Villarreal (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-1)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa) (1-3)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Sevilla (İspanya) (2-2)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-1)

23.00 Inter (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (0-0)

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