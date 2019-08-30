 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
2 0
İşte 45 yıl sonra Kapalı Maraş'tan görüntüler
İşte 45 yıl sonra Kapalı Maraş'tan görüntüler
131 0
 
Polis müfettişinin dosyası kabarıyor
Polis müfettişinin dosyası kabarıyor
87 0
Yücebaş'ın rüya yolculuğu başladı
Yücebaş'ın rüya yolculuğu başladı
138 0
“Tarihi liderliğinizi şükranla anıyoruz”
“Tarihi liderliğinizi şükranla anıyoruz”
12 0
“Maraş parça parça açılacak”
“Maraş parça parça açılacak”
42 0
“Maliye’nin KIB-TEK’e borcu yok”
“Maliye’nin KIB-TEK’e borcu yok”
19 0
banner82

Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

banner27

Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu
banner267

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden Medipol
Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer almaya hak kazanmıştı. Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK’yi ikinci mücadelede evinde yenilmesine rağmen gruplara kalacak skoru almayı başardı.

  • Torbalar sıralamaya göre 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrıldı. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

  • K GRUBU

    K GRUBU

    BEŞİKTAŞ
    Braga (Portekiz)
    Wolves (İngiltere)
    Slovan Bratislava (Slovakya)

  • J GRUBU

    J GRUBU

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
    Roma (İtalya)
    B. Mönchengladbach (Almanya)
    Wolfsberg (Avusturya)

  • C GRUBU

    C GRUBU

    TRABZONSPOR
    Krasnodar (Rusya)
    Getafe (İspanya)
    Basel (İsviçre)

  • İLK MAÇLAR 19 EYLÜL'DE

  • Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Etiketler; #UEFA #Avrupa Kupası #Başakşehir #Trabzonspor #Beşiktaş
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.