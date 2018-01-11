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Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

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Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

Bu sene 17'ncisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2017 yılının en iyi 11'i, 8,7 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.
Real Madrid'den 5, Juventus'tan 2, Paris Saint-Germain (PSG), Manchester City, Chelsea ve Barcelona'dan birer ismin yer aldığı kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 588 bin 315 ile Real Madridli Sergio Ramos oldu.

Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Chelsea'den Eden Hazard, Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 12. kez seçildiği UEFA Yılın 11'ine, ilk defa girdi.

4-4-2 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Gianluigi Buffon (Juventus)

Savunma: Dani Alves (PSG), Giorgio Chiellini (Juventus), Sergio Ramos, Marcelo (Real Madrid)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

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