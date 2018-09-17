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Aslan, devler sahnesine çıkıyor

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak

Aslan, devler sahnesine çıkıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez mücadele edecek Galatasaray, D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, D Grubu'nda Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da kasığında zorlanma tespit edilen Emre Akbaba'nın durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.

Grubun diğer maçında Schalke 04, Porto'yu ağırlayacak.

İKİ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.

Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.

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