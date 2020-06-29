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Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da
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Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da

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Barcelona, Arthur'un 72 milyon euro + 10 milyon euro bonuslarla beraber Juventus'a transfer olduğunu açıklarken, 60 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı

Arthur Juventus’ta, Pjanic Barcelona'da

Juventus ile Barcelona kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Arthur'un bonservis bedelinin 72 milyon avro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 10 milyon avroluk ek ödeme opsiyonu bulunduğu bildirildi.

Brezilyalı futbolcunun, Barcelona ile bu sezonu tamamlayıp, ardından Juventus'a gideceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'nın Gremio de Porto Alegre Kulübünden 31 milyon avro artı başarıya endeksli 9 milyon avroluk ek ödeme karşılığında 2018 yazında Barcelona'ya transfer olan Arthur, bu zaman kadar Katalan takımıyla çıktığı 72 maçta 4 gol attı.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Gremio Kulübünün, Arthur'un Juventus'a transferinden 2,52 milyon avro daha kasasına koyacağı belirtildi.

PJANİC BARCELONA’DA

Barcelona, Juventus'tan Miralem Pjanic'i 60 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar ile transfer etti. 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha dört yıllık sözleşmeye imza atacak ve serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi. 

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