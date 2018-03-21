Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası

Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart, teknik direktör Tayfun Korkut yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Tayfun Korkut öncesi kümede kalma mücadelesi veren Stuttgart, son maçlarda üst üste topladığı puanların ardından ligde çıkışa geçti.

Ligde sezonun ilk 20 haftasında sadece 20 puan toplayabilen ve 14'üncü sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Türk teknik adam yönetiminde çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak taraftarını mutlu etti.

Tayfun Korkut yönetiminde henüz yenilgi yüzü görmeyen Stuttgart, son 7 maçta topladığı 17 puanla 8'inci sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılmak için iddialı konuma geldi.

4 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANDI

Alman teknik direktör Hannes Wolf'un görevine son verilmesinin ardından ocak ayının sonlarına doğru Stuttgart'ın başına geçen 43 yaşındaki Türk teknik adam, ilk lig maçında deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bu beraberliğin ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Stuttgart, sırasıyla Borussia Mönchengladbach, Augsburg ve Eintracht Frankfurt'u 1-0, Köln'ü ise 3-2 mağlup etti. Ligin iddialı ekiplerinden Leipzig ile 0-0 berabere kalan Stuttgart, geçen hafta konuk olduğu Freiburg'u ise 2-1 mağlup ederek son dönemdeki üstün performansını sürdürdü.

ANTRENÖRLÜK HAYATINA AVRUPA TAKIMLARINDA BAŞLADI

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, İspanya'da ise Real Sociedad ve Espanyol gibi önemli takımlarda forma giyen Tayfun Korkut, teknik direktörlük döneminde de istikrarlı performansını tekrarladı.

Real Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart'ta altyapı takımlarını çalıştırmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yaparak tecrübe kazanan Tayfun Korkut, ilk teknik direktörlük deneyimini Ocak 2014 ile Nisan 2015 arasında Hannover 96'da yaşadı.

- BUNDESLİGA'DA GÖREV ALAN İKİNCİ TÜRK TEKNİK ADAM

Özcan Arkoç'un ardından Bundesliga'da takım çalıştıran ikinci Türk teknik adam konumundaki Tayfun Korkut, Hannover 96'da ilk sezonunda ligi 10'uncu sırada tamamladı.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerini konuşabilen Tayfun Korkut, Hannover 96'daki başarılı performansının ardından Bundesliga ekiplerinin tercih ettiği teknik adamlar arasında ilk sıralarda yer aldı.

Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen gibi Almanya'nın köklü kulüplerinde görev alan Türk çalıştırıcı, oyuncularla kolay iletişim kurabilmesi ve başarılı taktikleriyle Bundesliga'nın deneyimli teknik adamları arasına adını yazdırdı.