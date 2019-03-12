Almanya'da futbol 'gençlere' emanet

2004'te 'altyapı devrimini' başlatan Almanya, bu yeniden doğuş sürecinde genç futbolcular kadar teknik adamlara da yatırım yaptı. Şimdi birçok kulüpte 'yeni nesil antrenörler' var

TRT SPOR'da yayınlanan Avrupa Stüdyosu programında yer alan haber şöyle:

2000 ile 2004 arasındaki 3 büyük turnuvanın ikisinde gruplarından çıkamayan, 2002 Dünya Kupası'nda ise herkesin sürpriz diye nitelendirdiği ve kaleci Oliver Kahn'ın 'insanüstü' performansı sayesinde finale yükselen Almanya, 2004'te büyük bir aydınlanma yaşayarak 'altyapı devrimini' başlatmıştı. Bu yeniden doğuş sürecinde genç oyunculara yatırım yapıldığı kadar, yeni nesil antrenörlerin yetişmesine de önem verildi.

O sürecin meyvelerinden biri olan Thomas Tuchel, 2004 yılında Stuttgart U19 Takımı ile başladığı serüvenini 2009 yılında henüz 36 yaşındayken Mainz'ın başına geçerek taçlandırmıştı. Sadece 4 yıl içinde kendini Bundesliga'da bulan Tuchel, çıktığı ilk üç maçta Leverkusen ve Hannover ile berabere kalıp, Bayern Münih'i yenince tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Tuchel, o günlerden bugünlere çok gelişti. Dortmund'la Almanya Kupası'nı kazandıktan sonra 1 yıl dinlendi ve Paris Saint-Germain'in başına geçti. 45 yaşındaki Tuchel'in 36 yaşında Mainz'ı çalıştırıp yaptıkları, Almanya'da 'genç antrenörlere' olan güveni de artırdı. Özellikle bu sezon Bundesliga 1 ve 2'de, Almanya'nın antrenör yetiştiriciliği konusunda ne kadar başarılı olduğunu görebiliyoruz.

Uzun süredir Avrupa futbolunun yakından takip ettiği Hoffenheim'ın teknik patronu Nagelsmann, henüz 31 yaşında ama 28 yaşından bu yana takımın patronu. Gelecek sezon Leipzig'e geçecek olan Nagelsmann, Almanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği antrenörlük eğitmenliği sınavını ikinci olarak bitirmişti.

O sınavın birincisi ise; 32 yaşında başına geçtiği Schalke'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Domenico Tedesco! Bu sezon zor bir dönemden geçse de, tıpkı Nagelsmann gibi 3'lü savunmanın savunucularından olan Tedesco, umut vadeden genç antrenörlerin başında geliyor.

Bu sezonun takdir toplayan isimlerinden biri de Werder Bremen'i çalıştıran Florian Kohfeldt. 36 yaşındaki teknik adam, Werder Bremen amatör takımındaki başarısız futbol kariyerinin ardından altyapıya girdi ve 10 yıl içerisinde Werder Bremen U17'den Werder Bremen A Takımı teknik direktörlüğüne kadar yükseldi. Kohfeldt'in takımı, bu sezon Avrupa Kupalarını hedefliyor ve güzel futbollarıyla da takdir topluyorlar.

Bundesliga'da küme düşmemeye oynayan Augsburg'un hocası Manuel Baum da henüz 39 yaşında. 2014 yılında genç takım teknik direktörü olarak geldiği Augsburg'da 36 yaşında A Takımın başına geçen Baum, mücadeleci oyunu ile beğeniliyor.

Klopp ve Tuchel'den sonra Mainz'ı yöneten Sandro Schwarz da bu görevi aldığında 37 yaşındaydı. Mainz'la orta sıralarda sakince seyreden Schwarz'ın aksine ligin son sırasına demir atan Nürnberg'in başında da 40 yaşındaki Boris Schommers var. Köln akademisinden gelip Nürnberg'in teknik direktörü olduğunda sadece 37 yaşındaydı.

Bundesliga gibi, Bundesliga 2'de de genç antrenörler göze çarpıyor. Ligin ikinci sırasında yer alan Hamburg'un başında Dortmund altyapısında uzun süre hocalık yapan 37 yaşındaki Hannes Wolf var. Wolf'ün dışında 38 yaşındaki İspanyol asıllı Alman Cristian Ramon Fiel, Dynamo Dresden'i, 40 yaşındaki Yunan asıllı Alman Dimitrios Grammozis, Darmstadt'ı, 39 yaşındaki Daniel Meyer ise Erzgebirge Aue'yi çalıştırıyor.