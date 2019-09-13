Allegri'nin favorisi Inter

Kazandığı 5 şampiyonluğun ardından Juventus'tan ayrılan Massimiliano Allegri, bu sezonki zirve yarışında Inter'i bir adım önde görüyor.

Juventus ile üst üste 5 İtalya Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Torino ekibiyle yollarını ayıran Massimiliano Allegri, sessizliğini bozdu.

Takımdan ayrılışını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "5 yılın ardından Başkan Agnelli ile görüştüğümüzde, ara vermemin iyi olacağı görüşüne vardık" dedi.

Juventus'un Maurizio Sarri yönetiminde de başarılı olacağını belirten Allegri, "Juventus maçlarını televizyondan izliyorum. Takımı çalıştırırken alamadığım keyfi, televizyon başından alıyorum" diye konuştu.

İtalya Ligi'ndeki zirve yarışını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Inter'in şampiyon olabileceğini söyledi.

Juventus'ta birlikte çalıştığı Marotta'nın bu sezon Inter'in CEO'su olarak güçlü bir kadro kurduğuna belirten Allegri, Antonio Conte ile Inter'in başarılı olacağını kaydetti.

52 yaşındaki Massimilliano Allegri, Juventus ile kazandığı 5 şampiyonluğun yanısıra Milan'ın 2011 yılında elde ettiği son şampiyonlukta takımın başındaydı.