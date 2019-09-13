 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
İnancın adı Cihangir
İnancın adı Cihangir
6 0
Doğan'dan açılış farkı
Doğan'dan açılış farkı
54 0
 
İnsanlık nerede?
İnsanlık nerede?
20 0
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
57 0
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
39 0
Tartışmalar, bankamıza saygı sınırlarını aşar
Tartışmalar, bankamıza saygı sınırlarını aşar
20 0
Cihangir'de yabancılar imzaladılar
Cihangir'de yabancılar imzaladılar
143 0
banner82

Allegri'nin favorisi Inter

banner27

Kazandığı 5 şampiyonluğun ardından Juventus'tan ayrılan Massimiliano Allegri, bu sezonki zirve yarışında Inter'i bir adım önde görüyor.

Allegri'nin favorisi Inter
banner267

Juventus ile üst üste 5 İtalya Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Torino ekibiyle yollarını ayıran Massimiliano Allegri, sessizliğini bozdu.

Takımdan ayrılışını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "5 yılın ardından Başkan Agnelli ile görüştüğümüzde, ara vermemin iyi olacağı görüşüne vardık" dedi.

Juventus'un Maurizio Sarri yönetiminde de başarılı olacağını belirten Allegri, "Juventus maçlarını televizyondan izliyorum. Takımı çalıştırırken alamadığım keyfi, televizyon başından alıyorum" diye konuştu.

İtalya Ligi'ndeki zirve yarışını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, bu sezon Inter'in şampiyon olabileceğini söyledi.

Juventus'ta birlikte çalıştığı Marotta'nın bu sezon Inter'in CEO'su olarak güçlü bir kadro kurduğuna belirten Allegri, Antonio Conte ile Inter'in başarılı olacağını kaydetti.

52 yaşındaki Massimilliano Allegri, Juventus ile kazandığı 5 şampiyonluğun yanısıra Milan'ın 2011 yılında elde ettiği son şampiyonlukta takımın başındaydı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.