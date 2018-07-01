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Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi

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2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Rusya, 1-1 tamamlanan maçta İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu. İki penaltı kurtaran Akinfeev maça damgasını vurdu

Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
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Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maçta İspanya 11. dakikada Ignashevich'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Rusya , 41. dakikada penaltıdan Artem Dzyuba'nın attığı golle İspanya karşısında 1-1 eşitliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan İspanya-Rusya maçı, uzatmalara gitti. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de 1-1'lik eşitlik bozulmadı.

Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Rusya, adını çeyrek finale yazdırdı. Rusya adına penaltıları kullanan Smolov, Ignashevich, Golovin ve Chershev atışlarını gole çevirdi. İspanya'da Iniesta, Pique ve Sergio Ramos penaltılarda fileleri havalandırırken, Koke ve Aspas penaltı atışından faydalanamadı.  

Rusya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Hırvatistan - Danimarka karşılaşmasının galibi olacak.

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