Afrika'nın en büyüğü belli oluyor

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Senegal ile Cezayir arasında oynanacak karşılaşmayla yaşanacak. Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilecek olan turnuvada kazanan taraf 4,5 milyon dolar para ödülü alacak

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Senegal ile Cezayir arasında oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda 18 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de karşılaşacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise kupayı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

CEZAYİR RAKİBİNE KUPADA HİÇ KAYBETMEDİ

Cezayir ile Senegal, Afrika Uluslar Kupası tarihinde 3 kez grup aşamasında ve bir kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Bu maçlarını üçünü kazanan Cezayir, diğerinden de beraberlikle ayrılarak rakibine karşı hiç kaybetmedi.

Son olarak bu turnuvanın grup aşamasında 27 Haziran'da karşılaşan iki takım arasındaki mücadeleyi Cezayir, Youcef Belaili'nin golüyle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından C Grubu'nda Cezayir 9 puanla lider, Senegal ise 6 puanla ikinci olarak üst tura kaldı.

İki takım arasında 22 karşılaşmanın oynandığı genel istatistikte de Cezayir'in rakibine karşı büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçların 13'ünü Cezayir kazanırken, Senegal ise rakibine karşı 4 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MANE İLE MAHREZ KARŞI KARŞIYA

Final maçı, turnuvada attıkları 3'er golle takımlarının başarısında önemli pay sahibi olan Premier Lig'in iki yıldızı Liverpoollu Sadio Mane ile Manchester Cityli Riyad Mahrez'i de karşı karşıya getirecek.

Cezayir'in kaptanlığını da üstlenen Mahrez, takımının C Grubu'nda Kenya'yı 2-0, son 16 turunda Gine'yi 3-0 ve yarı finalde Nijerya'yı 2-1 yendiği maçlarda rakip ağları birer kez sarstı.

İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Adam Ounas da Cezayir formasıyla 3 gole imza atarak turnuvanın öne çıkan oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Sadio Mane ise Senegal'in Kenya'yı yendiği C Grubu maçını 2 golle tamamlarken, Uganda'yı 1-0'la geçtiği son 16 turu mücadelesinde takımına galibiyeti getiren golün sahibi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, turnuvada iki penaltı atışından ise faydalanamadı.