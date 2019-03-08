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Ada’da nefes kesen zirve yarışı

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İngiltere'de haftanın perdesi Cumartesi günü açılıyor. Lider Manchester City, Watford'u Liverpool ise Burnley'i ağırlayacak. Haftanın maçı Arsenal ile Manchester United arasında

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Ada’da nefes kesen zirve yarışı
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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor.

71 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City, ligin sürpriz ekiplerinden Watford ile karşılaşacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu maçı da kazanarak liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor.

Liderin 1 puan gerisinde olan Liverpool ise, Anfield Road'da Burnley'i konuk edecek. Son 6 haftada 4 beraberlik alan ve 2'inci sıraya gerileyen kırmızılar, 16'ncı basamakta bulunan rakibine karşı hata yapmak istemiyor.

Haftanın maçı ise Arsenal ile Manchester United arasında Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Solskjaer'in öğrencileri zorlu deplasmandan 3 puan ile dönerek ilk 4 içinde kalmayı hedefliyor.

Son 4 maçta 10 puan toplayan Londra ekibi ise rakibini yenerek 4'üncü sıraya tırmanmak istiyor.

Chelsea, Stamfor Bridge'de Wolverhamthon ile karşılaşacak. Üçüncü sıradaki Tottenham ise Southampthon'a konuk olacak. 

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