'Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli helikopter yerli silahlar kullanılıyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde 8 terörist etkisiz hale getirilirken, harekatta ilk kez görev alan ATAK helikopterleri yerli üretim "Cirit"le terör hedeflerini vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı, terör örgütü YPG ve DAEŞ'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" 5'inci gününde.

Şeyh Horoz bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı amacıyla dün gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

ATAK'LAR ''CİRİT''LE VURDU

Bu arada, Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.



Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.

AFRİN BÖLGESİNE ASKERİ SEVKİYAT DEVAM EDİYOR



Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, birliklere takviye amacıyla sınır hattına yönlendirildi.



Askeri araçlardan bazıları, huduttaki son kontrollerin yapılmasının ardından Afrin'e sevk edildi.

Harekatın dördüncü gününde Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam Köyü'nü ele geçirdi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre köyün çevresindeki tepeler de terör örgütü PYD'den alındı.

Cinderes bölgesi, PYD’nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olarak niteleniyor. Cinderes aynı zamanda, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda.



Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.

ÖSO ve TSK'nın, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde ele geçirdiği noktalarla terör örgütünün iletişim hatlarının koptuğu belirtiliyor.



Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise binlerce sivilin Afrin'i terketmeye çalıştığını iddia etti.



Binlerce kişinin Halep'te Kürtlerin kontrolündeki bölgeye gitmeye çalıştıkları belirtiliyor. Ancak Esad rejiminin kaçan sivillerin kontrol noktalarından geçişine izin vermediği ileri sürülüyor.



Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik Burseya Dağı'nda da çatışmalar devam ediyor.



Teröristlerin Burseya Dağı'nı Azez ve Kilis'e roket saldırıları için kullandığı belirtiliyor.



Dağın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattıyla birlikte Azez ve çevresindeki suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı vurgulandı.



TSK: EN AZ 260 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



TSK en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



TECRÜBELİ BİRLİK BÖLGEDE



Öte yandan Hatay'ın Yalangoz mevkiinde konuşlu bulunan 200 kişilik bir komando birliği de sınıra geldi. Çok sayıda iç güvenlik harekatına katılarak kendini kanıtlayan Hakkari Komando Tugayı'na bağlı birliğin, Hatay'ın Hassa sınırına doğru hareket ettiği ve buradan Afrin bölgesine gireceği öğrenildi.

