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Yeni Kapı'da 500 bin kişiyle Filistin'e destek

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İstanbul Yenikapı’da "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitingi düzenlendi. Mitinge yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı bildirildi

Yeni Kapı'da 500 bin kişiyle Filistin'e destek
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    • Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip ettiği mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

    • İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, miting için geniş güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kaydedildi.

    • İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, metrekareye düşen kişi sayısının hesaplanması yöntemiyle Yenikapı Miting Alanı'nda yaklaşık 500 bin kişinin bulunduğu belirlendi.

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