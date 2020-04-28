banner411
banner69
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi
38 0
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
520 paket gümrüksüz nargile tütünü ele geçirildi
73 0
 
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
KTÖS: “ÇOCUKLARIN YÜKSEK YARARINI DÜŞÜNMELİYİZ”
162 1
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…
31 0
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 3 MİLYONU AŞTI, 207 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
18 0
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?
68 0
"Yabancı futbolcular ekonomik olarak zorlamaz"
131 0
banner440

Türkiye'de koronavirüsten ölen sayısı 3 bine dayandı

banner27

Türkiye'de 2 bin 392 yeni vakanın tespit edildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 92 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 114 bin 653'e toplam vefat sayısı ise 2 bin 992'ye yükseldi. 

Türkiye'de koronavirüsten ölen sayısı 3 bine dayandı

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Açıklanan son verilere göre bugün 29 bin 230 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 2 bin 392 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI

Tabloda yer alan bilgilere göre bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 92 oldu. Açıklanan bu verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 114 bin 653’e toplam vefat sayısı ise 2 bin 992’ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan corona virüsünde iyileşen kişi sayısı da her geçen gün artıyor. Bugünkü verilere göre 5 bin 18 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. İlk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsünde şimdiye kadar iyileşen kişi sayısıysa 38 bin 809’ya yükseldi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.