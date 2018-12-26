Türkiye’de 2018 böyle geçti…

2018 yılında Türkiye sınırötesi harekatlardan yurt içinde FETÖ operasyonlarına, seçimlerden, yeni yönetim şekline, tren kazalarından uçak kazalarına, bedelli askerlikten iş dünyasının acı kayıplarına kadar birçok unutulmaz olayı üst üste yaşadı.

20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı operasyonu ile Mehmetçik Suriye'ye girdi ve kısa sürede terör örgütü PKK/PYD, IŞİD, YPG'ye ağır zaiyatlar verdirerek tarih yazdı. Şehitlerimiz oldu, Türkiye Afrin, Kuzey Irak şehitlerini bağrına bastı.Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaşadı. Bu tarihten sonra yönetim şeklini değiştirerek Cumhurbaşkanlığı sistemine geçti. Yeni kabine seçildi, Genelkurmay Başkanı yeni kabinede Milli Savunma Bakanı oldu. SÖZCÜ gazetesi ikinci bir algı operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Emin Çölaşan, Necati Doğru ve 3 SÖZCÜ yöneticisine FETÖ'den dava açıldı!Münir Özkul'dan Aydın Boysan'a, Erdoğan Demirören'den, CHP'li Erdinç Bircan'a kadar sanat, ekonomi ve siyaset dünyasından önemli isimler hayatını kaybetti. İşte kronolojik olarak sizin için derlediğimiz 2018'in unutulmaz olayları...

OCAK

3 Ocak

Diyanet skandal bir fetvaya imza attı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) göre kız çocukları 9, erkek çocukları 12 yaşında evlendirilebilir. İnternet sitesinde Dini Terimler sözlüğü’nde “Büluğ çağına girmiş çocuklar dinen nikahlana bilir’ ibaresine yer verildi.

4 OCAK

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in Anayasa’nın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldıkları belirtildi.

5 Ocak

Münir Özkul 93 yaşında vefat etti

2003 yılından bu yana dek Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve demans hastalığı ile mücadele eden Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul, İstanbul'daki evinde vefat etti.

Aydın Boysan hayatını kaybetti!

Mimar ve gazeteci Aydın Boysan 97 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan acı haberi doğruladı. Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan, 97 yaşında organ yetmezliği sonucu Ulus’taki evinde hayatını kaybetti. Sevilen isim Aydın Boysan’ın hayat hikayesi ve mimari kariyerinde imza attığı yapılar

11 Ocak

TBMM önünde üzerine benzin döküp kendini yaktı

Meclis önünda borç batağındaki bir vatandaş kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan inşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş, “bir vekil derdimi dinlese kendimi yakmazdım’ dedi.

14 Ocak

Türk obüsleri Afrin’i vurdu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin’de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

15 Ocak

Duayen gazeteci Baki Avcı hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sözcü Gazetesi Haber Müdürümüz, gazetenin gülen yüzü, ağabeyimiz Baki Avcı, bu sabah Beşiktaş’ta tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında yaşında hayatını kaybetti.

17 Ocak

Eskişehir’den kalkan askeri eğitim uçağı düştü

Eskişehir’den kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı düştü Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı, Astsubay Ömer Kadir Arlı şehit oldu.

21 Ocak

Zeytin Dalı Harekatı: Türkiye, Afrin’e operasyon başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine operasyon başlattı.Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16’lar PKK, YPG ve IŞİD hedeflerini vurdu. Aynı anda Mahmetçiğin komutasındaki ÖSO birlikleri de Afrin’e girdi.

26 Ocak

Eski AYM Başkanı Kılıç’ın oğlu hakkında FETÖ’den yakalama kararı

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

ŞUBAT



4 Şubat

Afrin'de 8 askerimiz şehit oldu

Afrin’in kuzeydoğusunda bir tankın isabet alması sonucu 8 askerimiz şehit oldu.

10 Şubat

Kaçak AVM'deki kaçak kata soruşturma açıldı

Sözcü yazdı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Florya Akvaryum kompleksine kaçak kat yapılmasına göz yumdu. Bakanlık gazetemizde yayınlanan haber üzerine konunun araştırılması için düğmeye bastı.

Afrin Harekatı’nda ATAK helikopterimiz düştü

Afrin’de TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda ATAK tipi helikopterimiz düştü. Düşen helikopterde 2 asker şehit oldu

11 Şubat

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 11 asker şehit

Harekâtın 22'nci gününde 11 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı.

16 Şubat

Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi

Alman Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel tahliye edildi. Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Yücel, 14 Şubat 2017’de gözaltına alınmıştı.

16 Şubat

Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan gazeteci Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan’ın da aralarında olduğu altı sanığa “anayasayı ihlâl” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

MART

2 Mart

Afrin’de 8 şehit, 13 asker yaralı

Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi.

6 Mart

Feslinin restoranı şaibeli çıktı

Mülkiyeti, Atatürk düşmanlığı ile bilinen tarihçi Kadir Mısıroğlu'na ait İstanbul'daki lokantanın ‘kaçak' olarak büyütüldüğü iddia edildi. Yıllar önce yeşil alana imara aykırı olarak yapılan lokanta, denize doğru 250 metrekare büyütüldü, toplam 1000 metrekare kapalı alan oluşturuldu.

7 Mart

Üniversiteli gençler SÖZCÜ’yü yılın en iyi gazetesi seçti

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin geleneksel Dilek Ödülleri’nde yılın enleri seçildi. Binlerce üniversiteli gencin katıldığı anketler sonucu SÖZCÜ yılın gazetesi seçildi.

12 Mart

Türkiye’yi üzen kaza

Başaran Holding’e ait özel jet İran’ın dağlık bölgesine düştü. Kazada Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı hayatını kaybetti. 8 kız Dubai’ye bekarlığa veda partisi için gitmişti.

14 Mart

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın Uruguay’a kaçtı!

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırarak kar payı dağıtmak vaadiyle kandıran Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın hakkında açılan soruşturma sürerken kayıplara karıştı. Şirket sahibi Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim oldu. ‘Tosuncuk’ lakabı ile bilinen Mehmet Aydın daha sonra satın aldığı bir Ferrari marka süper lüks otomobil ile Uruguay sokaklarında görüntülendi.

18 Mart

Büyük ayıp

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıldönümünde Kültür Bakanlığı’nın ‘Birileri var’ sloganıyla hazırlattığı kamu spotu ve afişlerde Ulu Önder Atatürk’e yer verilmedi.

22 Mart

Hürriyet satıldı

Demirören, Doğan Grubu'nun medya şirketlerini satın aldı. Hürriyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D'nin de aralarında bulunduğu kuruluşlar el değiştirdi.

22 Mart

Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kadıköy'de sahne aldığı mekanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen sanatçı Zuhal Olcay 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

23 Mart

Orgeneral Akar ile Güler Genelkurmay çatı davasında ifade verdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Çatı davasında, celse arasında ‘katılan’ sıfatıyla ifade verdi.

28 Mart

Atatürk tişörtü giydi Meclis’e giremedi

CHP Grubu toplantısını izlemek için üzerinde Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafı ve “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” yazısı bulunan tişörtüyle Meclis'e gelen Cafer Darı, polis tarafından engellendi. Darı ancak tişörtünü çıkarıp polise verince Meclis'e girebildi.

NİSAN

5 Nisan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kana bulandı!

Eskişehir Osmangazi Ünivesitesi’nde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar, Meslektaşlarını ‘FETÖ’cü diye ihbar etti. Onlar da kendisini ‘kriptocu’ diye ihbar edince tabancayla okulu bastı 4 kişi hayatını kaybetti.

16 Nisan

Trabzon’da tepki çeken skandal

AKP'li Beşikdüzü Belediyesi, Köy Enstitüsü Parkı'nı AVM için yıktı. Operasyon sonrası vatandaşlar, “Kandil gecesi Cumhuriyet'in eseri parkımızı yok ettiler. Ağaçlara kıyıp alanı ranta açtılar” dedi.

25 Nisan

Cumhuriyet davasında gazetecilere ceza yağdı

31 Ekim 2016’da “büyük gözaltı” operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017’de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında dokuz ay sonra karar açıklandı.

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kararı “Türk milleti adına” verdiğini ifade etti. Heyetin, adını Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına verdiği cezalar şöyle:

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay: 7 yıl, 13 ay, 15 gün.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Aydın Engin ve muhabir Ahmet Şık: 7 yıl 6 ay.

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç ve yazar Hikmet Çetinkaya: 6 yıl 3 ay.

“Görevi kötüye kullanma” suçundan beraat eden Avukat Bülent Utku: 2 yıl 4 ay.

Yazarlar Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ile Okur Temsilcisi Güray Öz ve karikatürist Musa Kart: 3 yıl 9 ay.

Muhasebe çalışanı Emre İper: 3 yıl 1 ay 15 gün.

Eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazar Kadri Gürsel: 2 yıl 6 ay.

26 Nisan

‘Bakanın eşinde ByLock çıktı' demişti: Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis cezası

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinde ByLock çıktığı ve boşandıkları yönündeki iddiasının ardından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme Küçükkaya'yı bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

MAYIS

6 Mayıs

Ankara’yı sel aldı

Sağanak yağış Ankara Mamak’ta afete neden oldu. Araçlar sele kapıldı ev ve işyerlerini sel bastı.

14 Mayıs

Okluk Koyu’nda 50 bin ağacı kestiler

8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın Çevre ve Turizm Danışmanı Can Pulak, Marmaris Okluk koyunda yapılan ve 2019 yılında tamamlanması beklenen Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu için 50 bin ağacın kesildiğini öne sürdü

29 Mayıs

Atatürkçü Düşünce Derneği hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) hakkında ‘darbeyi övdükleri’ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

31 Mayıs

Sözcü davasında yine karar çıkmadı!

Sözcü’ye 19 Mayıs 2017'de başlatılan algı operasyonuyla açılan davanın dördüncü celsesi yapıldı. Önceki duruşmalarda iddianameyi hazırlayan savcının tanık listesindeki isimler dinlenmiş ve “SÖZCÜ'nün FETÖ'cü olması deli saçmasıdır” demişlerdi.

HAZİRAN

1 Haziran

Kuzay Irak’tan 3 acı haber

Kuzey ırak’ta hainlerin attığı roket yüreğimizi dağladı. Uzman Çavuşlar Seyfettin Turan Aktaş, Ünal Demir ve Sercan Koç şehit düştü. Çok sayıda PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

2 Haziran

Kuzey Irak’tan bir acı haber daha

TSK’nın, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinin karşısında bulunan, Irak’ın kuzeyindeki 2 bin 550 metre rakımlı Serabatin Üs Bölgesinde, yol yapımında çalışan iş makinelerine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, Uzman çavuşlar Hakan Ergin (28) ve Tayfur Uluçay (26) şehit oldu.

7 Haziran

Fatih Portakal iktidarın hedefi oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı avukatlarının şikayeti üzerine, FOX TV Spikeri Fatih Portakal ile Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında, Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle soruşturma başlattı. Portakal, Twitter’dan açıklama yaparak “Şaşırmadım, bekliyordum. Her haberin olduğu gibi bunun da arkasındayım. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun’ dedi

9 Haziran

Erdoğan Demirören vefat etti

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (79) vefat etti. Demirören son bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

17 Haziran

Türkiye bu vahşete isyan etti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamadı. Veteriner kliniği yetkilileri yaptığı açıklamada, “O minik vücudu operasyonu kaldıramadı. Kendisini kaybettik” dedi. Vahşete her kesimden tepki yağdı.

20 Haziran

Teröristlerden hain pusu: Üç şehit

Hakkari Çukurca’daki Uzundere Köyü’nde bulunan Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca PKK’lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

24 Haziran

Seçimler ve yeni dönem

24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçildi, Cumhur İttifakı da TBMM’de çoğunluğu elde etti

TEMMUZ

2 Temmuz

Tecavüz suçu işleyene kimyasal hadım

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın öldürülmesine ilişkin, “Cinsel kastrasyon(kimyasal hadım) dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız.” dedi.

5 Temmuz

Berna Laçin’e soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan oyuncu Berna Laçin hakkında, ‘halkın dini değerlerini aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Laçin, idama karşı olduğuna dair bir mesaj paylaşmış ve “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı” yazmıştı.

9 Temmuz

Tekirdağ'da tren faciasında 24 kişi öldü

Tekirdağ Çorlu’da Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Toprak kayması nedeniyle meydana gelen kazanın ardından Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yaptığı açıklamada “24 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir” dedi.

10 Temmuz

Yeni dönem yeminle başladı

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etti. Erdoğan’ın yemininin ardından parlamenter sistem resmen sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazbatasını Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz’dan aldı. Erdoğan Meclis’teki yeminin ardından önce Anıtkabir’e oradan da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçti. Meclis’ten ayrılırken ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ‘size cumhurbaşkanı mı başkan mı diyelim?’ sorusuna ‘başkan diyebilirsiniz’ diye yanıt verdi.

11 Temmuz

Pankart soruşturmasında 4 ODTÜ’lü tutuklandı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle gözaltına alınan 5 öğrenciden 4’ü tutuklandı. Öğrencilerin “hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasına gerekçe olan pankart, 2006 yılında da dava konusu olmuş ve mahkemece bu iddia reddedilmişti.

12 Temmuz

Adnan Oktar ve “kediciklere” dev operasyon!

İstanbul Polisi “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar ve 106'sı kadın 234 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Polisten kaçmaya çalışan Oktar kovalamaca sonucu Sarıyer'de yakalandı. Ayrıca, Oktar Babauna ve Didem Ürer de gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili dosyada “Siyasi ve askeri casusluk” ile “Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçlamalarının da bulunduğu 31 ayrı suç maddesinin bulunması dikkat çekti. Oktar’ın tüm mal varlıklarına el konuldu, şirketlerinin tamamına da kayyum atandı.

22 Temmuz

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci tutuklandı

Atatürk'e hakaret etme gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Safiye İnci, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden cezaevine gönderilirken görüntülendi.

26 Temmuz

ABD'li rahip Brunson'a ev hapsi

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek adli kontrolle ‘ev hapsi’ kararı verildi. Kararın ardından Brunson adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

AĞUSTOS

7 Ağustos

Bedelli askerlik için 2 günde 200 bin kişi başvurdu

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak için iki gün içinde 200 bine yakın başvuru yapıldı.

8 Ağustos

Ordu’yu sel vurdu!

Karadeniz sel felaketi yaşadı. En büyük zararı Ordu gördü. Ordu’nun Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi’nin su seviyesinin yükselip taşması üzerine Karadeniz Sahil Yolu tedbir amacı ile kapatıldı. Ordu’nun göz bebeği fındıkta ise büyük kayıp yaşandı. Tonlarca fındık denize aktı

8 Ağustos

AKP ilçe teşkilatı devletin il müdürlüğünde toplandı

AKP Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, ekibiyle birlikte Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gitti. İl Müdürü Birdal Öztürk'le görüştü. Daha sonra seçim toplantısı yaptı.

13 Ağustos

Üniversitede akraba saltanatı!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için açılan kadro sınavını öğretim üyelerinin eş ve çocukları kazandı. Üniversite Genel Sekreteri Hakan Yekbaş, “Kayırma söz konusu değil, başarılı olan kazanıyor” dedi.

14 Ağustos

İlk Atatürk heykelini çeviren metal paravanlar 14 yıl sonra kaldırıldı

İstanbul Sarayburnu’nda bulunan Türkiye’nin ilk Atatürk Heykeli’nin çevresindeki metal paravanlar 14 yıl sonra kaldırıldı.

29 Ağustos

Şehit Ömer Halisdemir reklam için kullanılamaz

Şanlıufra’da bulunan Prestij Eğitim Kurumlarının reklam panoları için “Herkes mezun olabilir ama sen kahraman ol” sloganlı afişlerinde 15 Temmuz’da şehit olan Ömer Halisdemir’i kullanması sosyal medyada büyük tepki topladı. Üstelik afişlerde bir skandala da imza atıldı. Ömer Halisdemir’in adı soyadı “Halis Demir” şeklinde ayrı yazıldı.

EYLÜL

4 Eylül

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Brunson mesajı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, rahip Brunson'ın yargılanması ile ilgili önemli mesajlar verdi. Cirit, yargılama sürecinde tek ve mutlak gücün bağımsız mahkemeler olduğunun altını çizdi.

5 Eylül

Vali Bey’den VIP tasarruf

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in makam minibüsünü VIP hale dönüştüren firma, reklamını yapmak için aracın fotoğraflarını sosyal medyadada yayınlayınca tartışmalar alevlenmiş, vatandaşlar “Ülke zorda, millet tasarruf yapıyor, Vali Bey ise VIP araç yaptırıyor” diyerek tepki göstermişti.

6 Eylül

Şehitlikte skandal görüntüler: ‘Erik Dalı’ çalıp göbek attılar

Kütahya’nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü dolayısıyla Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, ‘Erik Dalı’ türküsü eşliğinde gösteri sunulması olayının ardından Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, kaymakamlığa istifa dilekçesi verdi.

10 Eylül

Pastane değil resmi makam odası: Bürokratın eşi kısır partisi verdi

Kırıkkale Yahşihan İlçesi'nin Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi, 10 arkadaşını alıp kocasının odasında gün düzenledi.

13 Eylül

Katar Şeyhi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a VIP uçağını hediye etti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a VIP donanımlı özel uçağını hediye etti. Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor

19 Eylül

Havalimanındaki işçi eylemine 28 tutuklama talebi

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptıkları için gözaltına alınan işçilerden 28’i hakkında tutuklama talep edildi.

20 Eylül

Enis Berberoğlu tahliye oldu

CHP’nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Maltepe cezaevinden tahliye oldu. Berberoğlu, “Bir gazete haberi yüzünden 16 ay hapis yattım. 16 ay boyunca bir tek mahkum ile karşılaşmadan. Tecrit hayatı yaşadım. Maltepe Cezaevi’ne de huzurunuzda teşekkür ederim. Gerçekten devlet ciddiyeti ve mesafesinde davrandılar bana” dedi. ‘Onunla akşam kucaklaşacağız’ diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde Enis Berberoğlu ile buluştu ve kucaklaştı. Yargıtay, Berberoğlu’nun Can Dündar’a MİT tırları görüntülerini verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onamış, vekilliği boyunca cezasının durdurulması kararını vermişti.

30 Eylül

İlk kez elektriğe kavuşan çift, sevincini horonla kutladı

İlk kez elektriğe kavuşan çift, sevincini horonla kutladı Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy’de 10 haneli Çakmak Mahallesi’ne ilk kez elektrik verildi. Evlerini bugüne kadar gaz lambası ve güneş enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle aydınlatan Zeki ve Sultan Akdeniz çifti, aydınlığa kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

EKİM

3 EKİM

Burası Sayıştay!

Sayıştay Başkanlığı'nın Şeref Salonu'nda yaptığı tefrişat tartışmalara neden oldu. Yeni salona Sayıştay'ın kurulduğu tarihte Osmanlı Padişahı olan Abdülaziz'in büyük boy portresi asıldı. Atatürk'e ise yer verilmedi.

4 Ekim

Batman’da 8 şehit… Yüreğimiz yandı

Batman kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP patladı 8 Mehmetçik şehit oldu, 1 asker yaralandı.

7 Ekim

Katar Şeyhi’nin hibe ettiği uçak ilk kez görüntülendi

Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak bugün ilk kez fotoğraflandı. Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın tahmini değeri 500 milyon dolar olarak telaffuz ediliyor.

8 Ekim

Üniversitede düğün salonu!

Atatürk ve Türk Bayrağı ile ‘Cumhuriyet’i seviyorum’ yazısını kaldıran, internet sitesini yenileyerek, Atatürk’ün Kocatepe silüetini de çıkaran Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde bir skandala daha imza atıldı. Üniversite içindeki bir bina düğün salonu olarak kiralandı. Salona “Cumhuriyet Düğün Salonu” adı verildi. Hazine’nin üniversiteye tahsis ettiği diğer mekanlar da Simit Sarayı, Moda Cafe ve Smundo Kafe’ye kiraya verildi. Simit Sarayı’ndan yıllık 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaş bedeli alınacak.

10 Ekim

Cemal Kaşıkçı cinayeti

2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’ndan canlı çıkamayan ve Riyad'ın haftalar sonra uluslararası baskılar sonucu öldürüldüğünü kabul ettiği Cemal Kaşıkçı'nın ölümü örneği bulunmayan bir olay olarak tarihe geçti. Ancak olayın üzerinden geçen zamana karşın Kaşıkçı’nın neden öldürüldüğü ve cesedinin nerede olduğu gibi kilit sorulara henüz net bir yanıt bulunamadı.

11 Ekim

Enis Berberoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı

MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. Enis Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyuldu.

12 Ekim

ABD’li rahip Brunson serbest bırakıldı

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, aleyhteki tanıklar ifadelerini değiştirdi. Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hakkındaki ev hapsini ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Brunson’ın aldığı ceza da hapishanede yattığı günlere sayıldı.

18 Ekim

Danıştay'dan ‘Andımız' kararı: Okutulsun

Öğrenci Andı’nın kaldırılması üzerine Türk Eğitim-Sen’in açtığı davada Danıştay kararını verdi. Danıştay, 8 Ekim 2013’te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi

26 Ekim

Askerimiz dondu, yüreğimiz yandı

Tunceli’nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 asker şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada askerlere ‘hipotermi tanısı’ konduğu söylendi.

KASIM

3 Kasım

Öz'ün isteğiyle gizli tanık yapıldı

Naci Şerifi Zindaşti 11 yıl önce eroin kaçakçılığından tutuklandı, Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu. 2010'da, dönemin Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, Zindaşti'yi cezaevinde ziyaret etti ve “Bu ifadeyi oku. Bunu imzalarsan gizli tanık olup, tahliye edileceksin” dedi. 18 Ağustos 2010'da tahliye edildi.

8 Kasım

LÖSEV'den Sözcü'ye anlamlı ödül

Lösemili Çocuklar Vakfı 20. yılını sanatçıların, LÖSEV gönüllülerinin ve bağışçılarının katıldığı bir etkinlik ile kutladı. Gecede, Sözcü gazetesi Reklam Grup Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'ya “Üstün İnsan Ödülü” verildi. Sıdalı “Bu ödülü çalışmakta olduğum gazetem Sözcü adına alıyorum” dedi.

9 Kasım

Hakkari’de mühimmat deposunda patlama: 7 şehit

Hakkari'de bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerin şehit olduğu, 25 askerin de yaralandığı açıklandı.

15 Kasım

Tarihi Meclis'i künefeci yaptılar

23 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma kararının alındığı Hatay Devlet Meclis binası, acı bir vefasızlık örneği yaşıyor. Tarihi binada şimdi köfteci, künefeci var.

16 Kasım

Osman Kavala Operasyonu'nda ikinci dalga

Geçtiğimiz yıl tutuklanan Osman Kavala soruşturması kapsamında bugün ikinci dalga geldi. Anadolu Kültür Derneği Başkan vekili Yiğit Ekmekçi ve dernek yöneticileri ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay gözaltına alındı. Gözaltı listesinde 20 kişinin olduğu bu isimlerden 13’ünün gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltındaki isimler “Gezi Parkı eylemleri için yurt dışından profesyonel eylemci getirtmek, biber gazı ithalatını engellemeye çalışmak” gibi şeylerle suçlanıyor.

18 Kasım

CHP milletvekili Bircan hayatını kaybetti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Bircan bir süredir hastanede tedavi görüyordu





26 Kasım

İstanbul’da askeri helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARALIK

5 Aralık

Zübeyde Hanım müze gemisi millet kıraathanesi oluyor

İzmir'in simgelerinden biri olan ve Kordon'da demirli bulunan ‘Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'', millet kıraathanesine dönüştürülüyor. Atatürk'ün annesinin adını taşıyan müze geminin üzerine “Denizci Millet Kıraathanesi yakında hizmetinize açılacaktır” yazılı bir afiş asıldı. İzmirliler bu gelişmeye büyük tepki gösterirken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da konuyu TBMM gündemine getirdi. Müze gemi 2014 yılında halen TBMM Başkanı olan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılmıştı.

7 Aralık

Abdülhamid anısına 22 milyonluk nikah sarayı yaptırılıyor

Palandöken Belediyesi, 14 bin metrekarelik alan üzerine milyonlarca lira harcayıp ‘akıllı' nikah sarayı inşa ediyor. Bu icraatı AKP'li Başkan Orhan Bulutlar açıkladı ve “Burası ilçenin gözdesi olacak. Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yılı hasebiyle ilçemize kazandıracağız” dedi.

10 Aralık

Türkiye bunu da gördü: Emin Çölaşan ve Necati Doğru FETÖ’cüymüş!

Yıllarca FETÖ’nün kumpaslarını yazan Sözcü’nün iki yazarı ve 3 yöneticisine akılalmaz bir şekilde FETÖ’den dava açıldı.

Atatürkçülük, laik hukuk ve domokrasi yanlısı SÖZCÜ gazetesi yine bir algı operasyonuyla karşı karşıya kaldı. Yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Sözcü İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında FETÖ’den dava açıldı.

13 Aralık

Ankara'daki yüksek hızlı tren kaza yaptı: 9 ölü

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz tren, Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu’nda çarpıştı. Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda 86 kişi de yaralandı.

25 Aralık

Duayen sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Metin Akpınar’la ilgili yargıya çağrıda bulunarak, ‘Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler’ dedi. Erdoğan’ın çağrısının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında ‘Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehditinde bulunmak' iddiasıyla soruşturma başlattı. İki sanatçı savunmaları alınmak üzere savcılığa davet edildi. Gezen ve Akpınar yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atması şartıyla adli kontrol kararı verildi. İki usta sanatçı her hafta karakola giderek imza verecek.