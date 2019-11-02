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Türkiye'ye 41 milyon turist geldi

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TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de yılın ilk 9 ayında turist sayısının 41 milyonu, turizm gelirinin de 26 milyar doları aştığını açıkladı

Türkiye'ye 41 milyon turist geldi
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TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'ye yılın ilk 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 turist geldi.

Bu ziyaretçilerin 36 milyon 428 bin 212'sini yabancı turistler, 5 milyon 136 bin 324'ünü ise yurt dışında yaşayan Türkler oluşturdu.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 9 ayda ziyaretçi sayısını yüzde 14,50 artıran Türkiye, ilk 9 ayda 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde etti.

Türkiye'ye Ocak-Eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre, %15,28 artış ile Rusya Federasyonu birinci oldu.

Rusyayı %12,43 artış ile Almanya ikinci, %16,05 artış ile de İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

Bakanlığın Eylül 2019 istatistiklerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısı ise %13,23 artışla 5 milyon 426 bin 818 oldu.

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