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Türkiye Ulaştırma Bakanı Turhan görevden alındı

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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararı'na göre Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

Türkiye Ulaştırma Bakanı Turhan görevden alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama ve Görevden Alma Kararlarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan görevden alınırken yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

1969 Trabzon doğumlu olan Adil Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisi mezunu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı.

1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde ilk görevine başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü’ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

Adil Karaismailoğlu

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü’nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı, Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Eylül 2019’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayınlanan kararname ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı’na atandı. 51 yaşındaki İsmail Karaismailoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

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