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Türkiye'den coronavirüs hastalığı için tedavi yönteminde önemli adım

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Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi, korona virüse karşı antikorla tedavi üzerine yaptığı çalışmalardan önemli sonuçlar elde etti ve bu bulguları Sağlık Bakanlığı ile paylaştı

Türkiye'den coronavirüs hastalığı için tedavi yönteminde önemli adım

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, iyileşen Covid-19 hastalarından alınan kanlarla 12 korona virüs hastasının tedavisi için yapılacak klinik çalışmasına Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini açıkladı. Klinik çalışmanın 6 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Dünya korona virüse karşı bir aşı, tedavi veya ilaç geliştirebilmek için çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de aşı, ilaç veya cihaz gibi korona virüse karşı geliştirilecek olan tüm çalışmalara Maliye Bakanlığı'nın destek olacağını açıklamıştı.

Haber Global'in haberine göre, bu kapsamda en çarpıcı açıklamalardan biri Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan geldi. Laboratuvarda bir süredir korona virüse karşı tedavi çalışmaları üzerine çalışan Ovalı ve ekibi, korona virüse karşı antikorla tedavi üzerine yaptığı çalışmalardan önemli sonuçlar elde etti ve bu bulguları Sağlık Bakanlığı ile paylaştı. Halen hastanelerde tedavi gören korona virüs hastalarıyla tedavi için klinik çalışmalar yapmak üzere izin isteyen Ovalı ve ekibi beklediği onayı aldı.

"KAHRAMANLARIMI ÖPÜYORUM"

Gelişmeyi Ovalı, sosyal medya hesabından "6 nisanda ilk covid19 spesifik immun plazma 12 hastanın tedavisi için bir klinik çalışma kapsamında kullanılmaya başlıyor. Bakanlık projemize onay verdi. Üretim başladı. Kahramanlarımı öpüyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Kaynak Yeniçağ: Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı: Korona virüs tedavisi Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı

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