Türkiye'de vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı

Türkiye Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 46 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı 214'e ulaştı.

Açıklamada, Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısının da 243 olduğu bildirildi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahretten Koca ise açıklamasında, "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız." ifadelerini kullandı.