Türkiye'de iyileşen sayısı, vaka sayısını ikiye katladı

Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 95 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 131 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Bakan Koca, bugün 4 bin 651 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını belirtti.

Koca, temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için ihtiyaç duyulan test sayısındaki azalmanın bugün de devam ettiğini duyurdu.

Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki düşüşün de sürdüğünü kaydeden Sağlık Bakanı Koca, “Bu başarıyı riske atmayalım” ifadelerini kullandı.