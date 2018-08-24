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Türkiye'de Günün Gazete Manşetleri - 24 Ağustos 2018

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“Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? 24 Ağustos 2018 tarihli Milliyet, Hürriyet, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik gazetelerinin manşetlerini okuyun.”

Türkiye'de Günün Gazete Manşetleri - 24 Ağustos 2018
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