Türkiye'de en fazla vaka ve ölüm İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrasında il kez il il vaka sayılarını açıkladı. Corona virüsü nedeniyle 277 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Koca, vaka sayısının ise 15 bin 679’a yükseldiğini açıkladı.

GÜNLÜK TEST SAYISI 15 BİNİ BULDU

Günlük test sayımız 15 bini buldu, 75 merkezde çalışılıyor. 89 merkeze çıkmak üzerede birkaç gün içerisinde plan yapılmış oldu. Elimizde 1 milyon kit olduğunu söylemiştim, kitten daha çok bunu çalışabilecek yerlerin önemli olduğunu söylemiştim. Kit sayısında 10 bin demiştim, şimdi 15 bini bulduk.

Önümüzdeki hafta içerisinde 30 bini bulacağını biliyoruz. Biz taramayı daha fazla yapmak istiyoruz, test sayısı daha çok artacak, pozitif vaka da daha çok artacak. Testi daha çok bilim kurulunda yeni algoritma olarak geliştirdiği, hastalık bulgusu olan ve şüpheli olan kişilere bu testin yapılması. Bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek, önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı.

İLLERİ AÇIKLADI

Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya bunun benzerini yaptı, bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu.

Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul’da. İstanbul’daki vaka sayısı 8 852. %60’lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli.

Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.

Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana.

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74,7'si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz, kronik hastalığı olanlar için hipertansiyonu örnek olarak gösteriyorum.

YÜZDE 69'U TANSİYON HASTASI

Hayatını kaybedenlerin yüzde 69'u tansiyon hastası olan. Şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası. Özellikle gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yzüde 80'i 60 yaş üstü, kronik hastalıklarla da eşlik ediyor.

Bizim şu dönemde kronik hastalığı olan, 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz. Yüzde 80 oranında kaybettiklerimizin bu grupta olduğunu görüyoruz. 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarının evden çıkmamalarını, kendilerini izole etmelerini ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istiyoruz.