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Türkiye'de corona virüs vakası iki kat arttı

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Sağlık Bakanı Koca, 29 kişiye daha corona virüs tanısı konulduğunu, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 47'ye çıktığını duyurdu

Türkiye'de corona virüs vakası iki kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu" ifadesini kullandı. 

"YURT DIŞI TEMASI RİSK OLMAYA DEVAM EDECEK"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye corona virüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

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