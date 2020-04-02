Türkiye'de can kaybı 356'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada 24 saat içinde yapılan testlerde 2 bin 456 yeni vakaya rastlandığı ve yine son 24 saat içinde 79 kişinin öldüğü belirtildi. Son verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka 18 bin 135'e toplam can kaybı ise 356'ya yükselmiş oldu

Türkiye’de giderek yükselen corona virüsü salgını vakalarına son 24 saatte 2 bin 456 hasta daha eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı yeni verilere göre Türkiye’de bugün ölen 79 kişi ile birlikte corona salgınındaki toplam can kaybı 356’ya ulaşmış oldu. Bakan Koca bugün 18 bin 757 test yapıldığını belirtirken Türkiye’de yapılan toplam test sayısının da 125 bin 556 olduğunu açıkladı. KOCA CAN KAYIPLARIYLA İLGİLİ YÜZDE VERDİ Bakan Koca son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin yüzde 82’sinin 60 yaşının üstünde olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: * Test sayımız düne göre 4.000'in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. * Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici. Bakan Koca, artan test sayısına göre görülen pozitif vaka sayısında azalma yaşandığını belirtti.