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Türkiye'de bedelli askerlik düzenlemesi komisyondan geçti

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi. Yurt dışında yaşayanların 2 bin euro karşılığı bedelli askerlik yapması da komisyondan geçti

Türkiye'de bedelli askerlik düzenlemesi komisyondan geçti
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, teklif sahibi olarak düzenlemeye yönelik eleştirileri yanıtladı.

ASKERLİK ŞARTINDA DÜZENLEME

Tümünün üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi. Teklifin ilk iki maddesi, dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili düzenlemeleri içeriyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirildi.

Yurt dışında yaşayanların 2 bin euro karşılığı bedelli askerlik yapması da komisyondan geçti.

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