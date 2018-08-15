Türkiye, 10 yılda iPhone için ne kadar harcadı?

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.

ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli iPhone 2008’den beri Türkiye’de satılıyor.

2008'den beri yani 10 yıldır hayatımızda olan iPhone'lar Türkiye'de ise 10 milyona yakın kişiye ulaştı.

Başka bir deyişle Türkiye’de her 8 kişiden 1’i iPhone kullandı.

Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurtdışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti.

Bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyarı buldu.

Türkiye’nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde Apple’ın iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

Son 10 yılda Türkiye’deki tüketiciler satın aldıkları her iPhone için devlete de yüzde 28-30 bandında vergi ödedi.