THY ve Türk Telekom'dan reklam boykotu

Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyecek.

Konuyla ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den bir açıklama geldi. Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de Twitter'dan yaptığı açıklamada kampanyaya katıldıklarını söyledi.

Ateş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir."

Öte yandan ABD ile yaşanan kriz nedeniyle ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıklayan THY, henüz 5 ay önce Amerikan uçak üreticisi Boeing şirketi ile 7 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

Yine ABD'ye boykot açıklaması yapan Türk Telekom da, ABD'li teknoloji firması Apple'ın iphone'larını pazarlamaya devam ediyor.