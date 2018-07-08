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Tekirdağ Çorlu'da tren faciası

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Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 73 kişi de yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da tren faciası
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  • Kapıkule-İstanbul seferini yapan 6 vagonlu bir yolcu treni, Tekirdağ'da Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında kaza yaptı.

  • Tekirdağ, Tekirdağ tren kazası, Tekirdağ tren kazası görüntüleri

    6’sı personel toplam 368 kişiyi taşıyan trenin 5 vagonu, Balabanlı-Çorlu arası 162. kilometrede devrildi.

  • Kaza yerinin karayolundan yaklaşık 3 kilometre uzakta olması kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiledi. Yardım etmek isteyen vatandaşlar da traktör ve iş makineleri ile bölgeye gitmeye çalıştı.

  • Olayın ardından bölgeye 100’den fazla ambulans ve yardım ekibi sevk edildi.

  • Kaza yerine arazi ve paletli araçlar yönlendirilirken, ambulans ve kurtarma helikopterleri de bölgeye sevk edildi.

  • Tekirdağ, Tekirdağ tren kazası, Tekirdağ tren kazası görüntüleri

    Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 73 kişi de yaralandı.

  • "KAN İHTİYACI YOK"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaza hakkında bakanlık ve yetkililerden bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

    Kazanın hemen ardından devletin ilgili tüm birim ve imkanların seferber edildiğini belirten Erdoğan, "Kaza her boyutuyla soruşturulmaktadır" dedi.

    • Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı açıklamada, “Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

      Öte yandan, Başbakanlık tarafından tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildi.

    • Öte yandan, kazanın oluş nedeniyle ilgili incelemeler de devam ediyor.

      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiğinin tespit edildiği ifade edildi.

    • Bu arada, kazanın olduğu tren yolundaki rayların kırıldığı da kameralara yansıdı.

    • Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan da faciaya ilişkin “Aşırı yağışlardan kaynaklanan bir kaza olduğu yönünde bilgiler var” dedi.

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