Tekirdağ Çorlu'da tren faciası

Başbakan Binali Yıldırım da yaptığı açıklamada, “Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Başbakanlık tarafından tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı getirildi.

Öte yandan, kazanın oluş nedeniyle ilgili incelemeler de devam ediyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın aşırı yağış nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması dolayısıyla meydana geldiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Bu arada, kazanın olduğu tren yolundaki rayların kırıldığı da kameralara yansıdı.