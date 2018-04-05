Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında yangın çıktı. Hastanenin çatısında başlayan yangın diğer katlara da yayıldı. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi, bölge trafiğe kapatıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada "Yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok. Hastalarımız tahliye edilerek güvenli alana alındı" dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde yangın çıktı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde hastanenin çatısından ateş ve dumanın yükseldiği görülüyor.

Yanan binanın inşaat halinde olduğu ve yangının dış cepheden başlayarak çatıya yükseldiği belirtildi. Binanın inşaat halinde olması nedeniyle içeride hasta bulunmuyor.

Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. İnşaat halindeki binanın yanındaki hastanede bulunanların tahliye edildi.

İtfaiye yetkilileri, hastanedeki yangının kontrol altına alındığı, can kaybının yaşanmadığı ve çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Hastanede bulunan vatandaşların tahliye çalışmaları sürerken sedye üzerindeki bazı hastaların da tahliye edildiği görüldü.

Öte yandan bazı çalışanların hastalara müdahale için kullanılabilecek bazı ekipmanları da hızla dışarı çıkarttıkları görüldü.

Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.

İstanbul Valisi Şahin, hastanedeki yangınla ilgili 2 başsavcı vekili ve 4 savcının görevlendirildiğini açıkladı.

VALİ ŞAHİN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, DUMAN TAHLİYESİ YAPILIYOR

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor." dedi.



Olay yerine gelen İstanbul Valisi Şahin, yetkililerden yangın ve söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Şahin, ambulans ve itfaiyelerin daha rahat çalışabilmesi için geliş gidiş noktalarının açılması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şahin "Şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmemiş olması sevindirici. Tahliyesi riskli olanlar güvenli alanda tutuluyor. İçeride alev hiç olmamış, dışarıdaki yangından kaynaklı duman oldu. O da tahliye ediliyor" dedi.



Burada gazetecilere bilgi veren Şahin, şunları söyledi:



"Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. Arkadaşların verdiği bilgiye göre içeride herhangi bir yangın yok. Yangın dış yüzeyde ve çatıda, içeriye duman dolmuş, o dumanı tahliye ediyorlar bir taraftan. İnşallah neticede üzücü bir durumla karşılaşmayız."

Vali Şahin, "Nedeni belli mi" sorusuna "Soğutma çalışmaları devam ediyor, teknik inceleme yapılacak" yanıtı verdi.

BELEDİYE BAŞKANI USTA: CAN KAYBI YOK

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var onları da hastaneye gönderiyoruz." dedi.



Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki tahliye işlemlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.



Bir taraftan da yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Usta, şöyle konuştu:



"İçerideki hasta sayısını tam olarak bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki bütün hastalar dışarı çıkarıldı. Zaten yürüyebilen, ayakta tedavi olan hastalar da kendilerinden çıkıyorlar. Yangın nereden kaynaklandı, nereden çıktı bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların hepsi dışarı çıkarıldı fakat diğer katlarda da hasta olduğunu görüyoruz. Onların tahliyesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Üst katlarda duman içeri girdiği için en üst katlara müdahale etmek zorluyor. Helikopter de geliyor. Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var, onları da hastaneye gönderiyoruz. Burada bahçede tedavi ediliyor, müdahale ediliyor ama olumsuz bir şey yok."