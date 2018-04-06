Taksim Hastanesi'ndeki Yangının nedeni 'alev alan su ısıtıcısı'

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma sürüyor. İddiaya göre yangın, alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladı. Hastaneye giriş-çıkışlar kapatılırken, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

NTV yangının çıkış anına ilişkin görüntülere ulaştı.

İddiaya göre yangın, alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladı.

Bir hasta yakınının attığı su ısıtıcısı, binanın altında bulunan çöplerin üzerine düşünce yangın büyüdü.

Yangının hastane çatısından başladığı iddia edilmişti.

HASTANEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPILAMIYOR



Polis ekiplerinin bu sabah da hastane çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik şeridi çekilerek, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Bugünkü randevuları için hastaneye gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından hastanenin ek binası ve çevre hastanelere yönlendiriliyor.

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına yeniden başladı. Hastane içinde savcılık ve itfaiye yetkililerinin de incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

İTFAİYE AMİRİ: ÖZELLİKLE 8. KATTA SORUN YAŞANDI



Olay yerinde incelemelerde bulunan Gaziosmanpaşa İtfaiye Grup Amiri Abidin Vişne, yangına ilişkin açıklamalar yaptı.



Yangının nedeni konusunda incelemenin sürdüğünü söyleyen Vişne, özellikle 8'inci katta sorun yaşandığını belirtti ve "Böyle bir hadisede can kaybı olmaması özverili çalışmanın sonucudur" dedi.

Vişne, yangına 80 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeli ile müdahale edildiğini söyleyerek müdahale sayesinde alevlerin yayılmasının önüne geçildiğini kaydetti.



Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangın, binanın çatı ve cephesini etkili olmuştu. Bina içinde yoğun duman nedeniyle hastalar, sağlık görevlilerinin de yardımıyla tahliye edilmiş, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmişti.