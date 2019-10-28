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Suriyeli kız çocukları hakkında kan donduran rapor

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Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar hakkında kan donduran rapor...

Suriyeli kız çocukları hakkında kan donduran rapor
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Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Özlem Cankurtaran ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Hande Albayrak, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplantısında çarpıcı bilgiler verdi.

HİZMET EDİP, ŞİDDET GÖRÜYORLAR

Suriyeli kadınlarla ilgili araştırmalarını komisyonda açıklayan akademisyenler, şunları söyledi: Suriyeli kız çocukları 12 yaşında evlendiriliyor. Genellikle akrabalarıyla evleniyorlar. Akrabalar içerisinde gücü en yukarıda olan, iktidarı olan aile kimse onun çocuğuyla evlendiriyorlar. Kız çocuklarının en az iki kayınvalidesi oluyor. Birden fazla evlilik var. Ne ailesinin yanında bekarken, ne de evlendiğinde hiçbir hakkı yok. 12 yaşında evlendirilen kız çocukları küçük gelin oluyor ve görevleri sadece hizmet etmek. Ve bu süreçte de şiddet var. Evdeki bütün işi yapıp kendi odasına kapanıyorlar, sürekli alttan alıp ses çıkarmıyorlar. Eğer bu kadının ailesi  güçlü bir aileyse, evlendiği eşin ailesiyle eşdeğerse şiddete maruz kalmıyor.

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