Son günlerin en iğrenç haberi

Zihinsel engelli kızına 6 yıl boyunca tecavüz eden ve istismardan doğan 2 bebeğini öldüren E. E.'nin yargılandığı davada aldığı 15 yıllık ceza yüksek mahkeme tarafından bozuldu.

Yeniden yargılanan baba ve yaşanan iğrençliğe göz yuman anne ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

6 YIL SÜREN İSTİSMAR, KOMUŞUNUN İHBARIYLA BİTTİ

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5642 Sokak’ta oturan ve inşaatlarda boyacılık yapan 4 çocuk babası E. E., zihinsel engelli kızı H.E.’ye 6 yıl boyunca tecavüz etti. 2008 yılında babasından hamile kalarak düşük yapan H.E.’nin, bu tecavüzlerden 2012 ve 2014 yılında doğan biri erkek 2 bebeği ise tenha bir bölgeye bırakılarak, ölüme terk edildi. Korkunç olay, bir komşunun polise ihbarıyla ortaya çıktı. E. E. tutuklanırken, eşi C. E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.E. ile kız kardeşi A.E. (13) ve erkek kardeşi A.E. (10), devlet korumasına alındı.

DHA

CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET SUÇLARINDAN 2 AYRI DAVA AÇILDI

Öz kızına cinsel istismarda bulunan E. E. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 30 yıla kadar hapis, anne C. E. hakkında da ‘suçu bildirmeme’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemi ile Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. E. E. ve C. E. hakkında yine aynı mahkemede doğan 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla ‘nitelikli şekilde kasten öldürme’ suçundan ikinci bir dava açıldı. Cumhuriyet savcısı Erkan Gözkaya tarafından hazırlanan ikinci davanın iddianamesinde E. E.’nin 2012 yılında kızından doğan erkek bebeği bilinmeyen bir yere atarak ölümüne neden olduğu, C. E.’nin de 14 Eylül 2014 tarihinde yine eşinin tecavüzü sonucu kızının dünyaya getirdiği kız bebeği beze sarıp, bilinmeyen bir yere gömerek ölümüne neden olduğu ileri sürüldü. Çift hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, ilk davadan tutuksuz olan anne C. E. hakkında yakalama kararı verdi. Tüm bu süreçte H.E.’nin ruh sağlığının, babasının yıllarca devam eden cinsel istismarı nedeniyle bozulduğu belirlendi.

CİNSEL SALDIRIDAN 30 YIL HAPİS

5. Ağır Ceza Mahkemesi ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan açılan ilk davada tutuklu sanık baba E. E.’nin 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmayan mahkeme C.E.’nin ise beraat ettirdi.

BEBEKLERİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA VERİLEN KARAR YARGITAY’DAN DÖNDÜ

E. E. ve C. E.’nin 2 bebeği öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada ise yargılamayı yapan aynı mahkeme eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle E. E.’nin 15 yıl, C. E.’nin12 yıl hapis cezasına mahkum etti. H.E.’nin avukatı Serap Ertuğrul ile Cumhuriyet savcısı kararı temyiz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların teşebbüs suçundan değil, ‘kasten insan öldürme suçu’ndan ceza almaları gerektiğine hükmederek, bozdu.

İKİNCİ YARGILAMADA EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Yeniden görülen davada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, mütaalasında H.E.’nin tecavüzler sonucu 2011 yılı başında hamile kaldığını bebeği 2-3 aylıkken düşük yaptığını, cinsel istismar sonucu 2012 ve 2014 tarihlerinde de hamile kalıp, 2 kez canlı doğum gerçekleştirdiğini anlattı. Savcı Şeran, mütaalasının devamında 2012’deki doğumun ardından sanık Ekrem Ergül’ün bebeği göbek bağı kesilmeden alıp götürdüğünü, geri döndüğünde eşi C. E.’ye ‘çocuğu bir yere attım’ dediğini ancak çocuğun nereye bırakıldığının saptanamadığını ve cesede ulaşılamadığını kaydederek, şöyle dedi: “Sanığın mağduriye karşı eylemlerine devam ettiği, bu tecavüzler sonucunda mağdurenin 2014 yılında sanık Ekrem Ergül’ün evde olmadığı bir sırada bu kez çocuğu annesinin yardımı ile doğurduğu, çocuğun kız olduğu ve yaşadığı, sanık Cemile Ergül’ün çocuğu evden alarak, bir kovaya koyduğu ve götürüp çalılık alana bıraktığı, akşam olunca da E. E.’e durumu anlattığı, E. E.’in de Cemile’ye ‘İyi olmuş. H. de kurtulmuş’ dediği, doğan çocukların cesetleri ele geçirilmemiş olsa da, sanıkların üzerine atılı insan öldürme suçunu işledikleri anlaşılmıştır.”

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme de E. E.ve C. E.’ü, ‘olası kasıtla üst soy ve alt soy çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak amacıyla insan öldürme suçu’ndan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme 2 sanığın cezasında da indirim yapmadı.

E. E., halen Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, eşi C. E. ‘cinayete azmettirme’ suçundan yargılanıyor.