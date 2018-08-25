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Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

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İstanbul Sarıyer'de halk otobüsü devrildi. Kazada otobüs şoförü yaralandı.

Sarıyer'de halk otobüsü devrildi
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İstanbul Sarıyer'de saat 10.00 sıralarında Pınar Mahallesi Karayemiş Sokak'ta kaza meydana geldi.

Maslak istikametinde meydana gelen kazada halk otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Kazada otobüs şoförü yaralandı.

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