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Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 teklifi

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Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 teklifi
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Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı satmaya hazır olduğunu bildirdi.

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, gelişen Türkiye-Rusya askeri teknik iş birliğiyle ilgili basın açıklaması yaptı. 

Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçağı satışı önerisinde bulunan Çemezov, "Eğer Türk meslektaşlarımız arzu ederse biz Su-35 savaş uçağı vermeye hazırız" dedi.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35 çok amaçlı avcı uçağı olarak kullanılıyor. 

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