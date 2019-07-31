Nazlı öğretmen Diyarbakır sokaklarını renklendirdi

Diyarbakır'da özel bir okulda resim öğretmenliği yapan Nazlı Ergen, okulların tatil olmasını fırsat bilip Bağlar ilçesi sokaklarına resim çizmeye başladı.

Belediyenin de malzeme desteği verdiği genç öğretmenin bu çalışmasından mahalle sakinleri de memnun.

Okulların tatil olmasıyla fırçayı eline aldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin dar sokaklarını resimlerle süsledi.

Diyarbakır'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Nazlı Ergen, bir öğrencisi ve arkadaşıyla birlikte ilçenin sokaklarını renklendiriyor.

Ergen, "Daha önce ben bu projeyi istanbul'da gerçekleştirmiştim Diyarbakır sokaklarını gezince yıpranmışlıkları gördüm ve duvarların sanatla renklenmesi gerektiğini düşündüm" dedi.

Duvarlarda, insan figürleri, ağaçlar ve hayvanlar var. Nazlı öğretmen ve arkadaşları, bir aydır bu sokaklarda çalışıyor.

40 dereceyi aşan sıcak havada her gün resim çiziyorlar. Nazlı öğretmen, "Bazı çalışmalarda halkın da etkisi oldu yani. Köpek çizmemi isteyen oldu.

Güvercin çizer misinin diyenler oldu hayvan sevgisi çok yoğun olan bir bölge onun için daha çok hayvan çizim istediler" şeklinde konuştu.

Genç öğretmene Bağlar Belediyesi de malzeme desteği veriyor.

Nazlı Ergen ve arkadaşları, sokaklara 30'un üzerinde resim çizmeyi hedefliyor.