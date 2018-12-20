Yarışma programlarıyla ünlenen Murat Özdemir'in işkence ettiği papağan öldü.

TV yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in şiddetine maruz kalan 'Bahtiyar' adlı papağan kurtarılamadı.

Sosyal medyadaki görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Veteriner hekimlerin yaptığı muayenede sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi, kanat ve vücudunun çeşitli yerlerinde ödemler olan papağan uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamadı.

"UZUN SÜREDİR İYİ BESLENMEMİŞ OLABİLİR"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nden Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Serhat Özsoy, papağanın ölüm nedenini belirlemek için patolojiye gönderildiğini, uzun süreden bu yana iyi beslenememiş ve zayıf düşmüş olabileceğini söyledi.

Özsoy, dün ameliyat ettikleri papağının baş ve gözlerinin üzerinde darbeye bağlı kızarıklık ve morluklar tespit edildiğini, bir bacağındaki dizinde çıkık görüldüğünü ifade ederken, "Yaklaşık 1 saat süren ameliyat oldu, diz eklemini yerine yerleştirdik. Şimdi kendisine gelebilmesi için besleme, serum, antibiyotik, ağrı kesiciler veriyoruz. Ilık, sessiz bir yerde bu tedavi devam edecek" demişti.

ÖZDEMİR AKIL HASTANESİNDE YATACAK

Sosyal medya hesabından paylaştığı papağana işkence videosu sonrası gözaltına alınan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Özdemir 21 gün hastanede yatacak. Özdemir'e Bakanlık tarafından da 5 bin 254 lira para cezası kesildi.