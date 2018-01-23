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Minibüsten botla kurtarıldılar

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Adana'da etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Minibüsten botla kurtarıldılar
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Kentte dünden itibaren süren yağış nedeniyle bazı yollar ve köprü altlarında su birikintileri oluştu.

Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda köprü altında bir metreyi aşan su birikintisi nedeniyle 5 araç mahsur kaldı.

Araçlarından kendi imkanlarıyla çıkanlar durumu polis ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Araçların sudan çıkartılması için de çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen ekipler, minibüste mahsur kalan bir kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

 

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