Milas'ta maden ocağında göçük

Muğla'nın Milas ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 işçinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.
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