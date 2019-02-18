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Milas'ta maden ocağında göçük

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Muğla'nın Milas ilçesindeki maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı.

Milas'ta maden ocağında göçük
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 işçinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.

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