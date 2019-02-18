Milas'ta maden ocağında göçük

Muğla'nın Milas ilçesindeki maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.



Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



2 işçinin göçük altında kaldığı belirtiliyor.