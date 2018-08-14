“Mevduatlara el konulmayacak”

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurlarındaki artışa yönelik olarak piyasaları rahatlatmak için kurumların gerekli aksiyonları alacağını, gerekirse Mali Kural uygulanacağını açıkladı. Albayrak, bu çerçevede mevduatlara el konulmayacağını, hesaplardaki dövizlerin Türk lirasına çevrilmeyeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili olarak Hürriyet Gazetesi'ne bir açıklama yaptı. Albayrak, "Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir" dedi, "Önlemlerimiz hazır" vurgusu yaptı:

"Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır."