banner107
Transfer yoğunluğu
Transfer yoğunluğu
157 0
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
Hakemler grup toplantılarıyla bilgilendirildi
56 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
20 0
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler zor anlar yaşadı
53 0
El emeği ürünler halka sunuluyor
El emeği ürünler halka sunuluyor
16 0
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
48 0
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
Nissan’dan GT-R’ın 50. yılına özel modeli: GT-R50
40 0
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
Halk Evi, Şenol'dan vazgeçmedi
151 0
banner82
banner147

“Mevduatlara el konulmayacak”

banner27

“Mevduatlara el konulmayacak”
banner137

TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurlarındaki artışa yönelik olarak piyasaları rahatlatmak için kurumların gerekli aksiyonları alacağını, gerekirse Mali Kural uygulanacağını açıkladı. Albayrak, bu çerçevede mevduatlara el konulmayacağını, hesaplardaki dövizlerin Türk lirasına çevrilmeyeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurlarındaki hareketlilikle ilgili olarak Hürriyet Gazetesi'ne bir açıklama yaptı. Albayrak, "Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir" dedi, "Önlemlerimiz hazır" vurgusu yaptı:

"Piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.