Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyede

Bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle haklarında soruşturma açılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye götürüldü.

İki isim hakkında, darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde çıkan haberlerin ardından soruşturma açılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na davet edildiğini bildirmişti.

Polis ekipleri, savcılığın ifade vermeye çağırması üzerine sabah saatlerinde Müjdat Gezen (75) ve Metin Akpınar'ın (77) Kadıköy'deki evlerine gitti.

Müjdat Gezen

Sivil ekip otosuna bindirilen Akpınar, polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Akpınar, basın mensuplarının soruları üzerine, savcılık ifadesinden sonra açıklama yapacağını söyledi.



Akpınar, daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.

METİN AKPINAR'IN İLK SÖZLERİ: SAVCI BEY'E İFADE VERECEĞİM

Metin Akpınar, "Savcı Bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi.

MÜJDAT GEZEN'İN İLK SÖZLERİ

Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen ise, kendi aracıyla aracıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, "Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kulanmıştı.

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde" açıklamasında bulunmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Müjdat Gezen hakkında da katıldığı televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Metin Akpınar adliyede böyle görüntülendi