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Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

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Mersin'de iki katlı evin damında 3'ü çocuk 5 kişinin cesedi bulundu. Cinnet getiren babanın eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir evde 3'ü çocuk 5 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğu Mahallesi 5726. Cadde'deki bir ikamette cinayet olduğu bilgisi üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girip arama yaptı.

Yapılan aramada ekipler, evin damında 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenini buldu.

Ekiplerin, cinnet getiren babanın damdaki yatakta yatan eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Bu arada, evdekilerden uzun süre haber alamayan komşuların binaya gelmesi sonucu olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Polislerin evde incelemesi sürerken çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi de bölgede tedbir aldı.

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