Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Davos'ta açıklamalarda bulundu.



Bakan Pekcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Ticaret savaşlarından 2018'de yüz milyonlarca dolarlık ticaret etkilenmiş durumda. Kural bazlı, sürdürülebilir, kapsayıcı, serbest ve adil ticaretten yanayız.



Firmalarımızın haklarını uluslararası zeminde sonuna kadar savunuyoruz.



Son 4 ayda Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) iki tane dava kazandık. DTÖ'nün reforma ihtiyacı var.



Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi her iki tarafa da zarar veriyor.



Geçen yıl yüksek katma değerli ürün ihracatının oranı yüzde 3,4 oldu.



İhtisas serbest bölgelerine teknoloji seraları kuralım diyoruz.



Küresel ekonominin kuralları teknoloji ile yeniden yazılıyor. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz.



Blockchain geleceği olan bir kayıt sistemi. Blockchain'in başarısı daha fazla katılımcı olmasına bağlı."