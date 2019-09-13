Korkutan manzara

Konya Ovası'nda yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obrukların sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yıl 30'a yakın obruk oluştu. Bölgede sakinleri dev obruklardan dolayı tedirginlik yaşıyor.

Obrukların Konya Ovası’ndan Sakarya Havzası’na kaymaya başladığını belirten TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, bütün Orta Anadolu’da obruk oluşma riski bulunduğunu belirtti.

Konya Ovası’nda yeraltında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve toprağın çökmesiyle ortaya çıkan obrukların sayısı her geçen yıl artıyor. Konya'da son bir yıl içinde 30’a yakın obruk oluştuğunu vurgulayan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, “Bölgede 2017 yılında 9, Geçen sene ise 11 obruk meydana gelmişti. Son 1 yılda bu sayı iki katına çıktı. İrili ufaklı obruk sayısı ise 30’a yakın. Bu da bize obrukların her geçen yıl arttığını gösteriyor. Son rakamlarla birlikte Konya’daki toplam obruk sayısı 335’i aştı” dedi.

“ORTA ANADOLU’NUN HER YERİNDE OBRUK RİSKİ VAR”

Obruklar genellikle Karapınar Bölgesinde oluşurdu ama şimdi Konya Ovası’nın batısına kaymaya başladı diyen Arık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Genellikle dağlık alanlarda oluşan obrukların artık yerleşim yerlerine yakın yerlerde oluşmaya başlaması tedirginlik yaratıyor. Ayrıca obruklar artık sadece Karapınar civarında meydana gelmiyor. Geçtiğimiz ay Karatay ilçesinin İsmil bölgesinde de obruk oluştu. Hatta bu obruklar şu an Konya Ovası’nın dışına dahi taşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Sakarya Havzasında yer alan Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde de obruklar oluştu. Aslında Orta Anadolu’nun her yerinde obruk oluşma riski var”

“OBRUK UYGULAMA ARAŞTIRMA VE İZLEME MERKEZİ KURULACAK”

Obrukların önüne geçilebilmesi için Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) bünyesinde “Obruk Uygulama Araştırma ve İzleme Merkezi” kurulmasına yönelik çalışma başlattıklarını belirten Fethullah Arık, “Obrukların oluşumunu engelleyecek ve önceden haber verecek sistemlerin kurulması için KTÜN bünyesinde, AFAD ve Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından ‘Obruk Uygulama Araştırma ve İzleme Merkezi’ kurulacak. Burada bölgede obruk oluşacak alanların belirlenecek ve farklı ölçüm yöntemleriyle anlık takip yapılacak. Yer şekillerinde meydana gelen değişiklikleri de incelenerek önceden uyarı almayı amaçlıyoruz. Saha ölçümleri neticesinde de insanlarımıza erken uyarı sistemi oluşturmaya çalışacağız” ifadelerinde bulundu.