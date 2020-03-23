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Kimi halay çekti, kimi okey oynadı

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Türkiye genelinde 'evde kal' çağrıları yapılırken bazı İstanbullular önlemleri hiçe sayarak sahillere akın etti. Sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte halay çekti. Masa kurup okey oynayanlar, oltalarıyla balık tutanlar da vardı

Kimi halay çekti, kimi okey oynadı

Türkiye genelinde corona virüsü önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrıları yapılırken bazı İstanbullular önlemleri hiçe sayarak sahillere akın etti.

Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu...

Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte otomobilden yüksek sesle müzik açıp halay çekti. Sahilde halay çeken gelinle damadı gören vatandaşlar şaşkın bakışlarla izledi.

Öte yandan Sarıyer'de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek, evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

Özellikle Sarıyer ve Bebek sahiline gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi de yok sayarak yürüyüş yaptı.

‘Evde kal’ uyarılarına rağmen balık tutanlar, yürüyüş yapanlar, bankta oturan vatandaşların sayısı ise oldukça fazlaydı.

En dikkat çeken manzara ise bir piknik masası etrafında toplanıp okey oynayan vatandaşlara aitti.

Sarıyer’de, masa kurup okey oynayan kişileri polis kimlik kontrolünden geçirerek onları evlerine gitmeleri yönünde uyardı.


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