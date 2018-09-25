Kıbrıs gazileri törende alkışlandı

Niyazi Ergülen /İzmir Karşıyaka

Gaziler Günü olan 18 Eylül saat 17.00 da yüzeli gazinin katıldığı muhteşem törende gururlandırdı. İzmir Karşıyaka ilçesi Gazi ve Muharipler Derneği gazi üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşların katıldığı tören Karşıyaka Metro önünde başlarken yoğun kalabalık bol bol gazilerimizi alkışladı.

Karşıyaka Belediyes Bandosu eşliğinde Gaziler Karşıyaka çarşısından iskeleye yürüyüş yaptı. İ'zmirin dağlarına çiçekler açar', harbiye marşı eşliğinde halkın alkışları ile tören vapur iskelesi önünde sona erdi.

Kısa bir konuşma yapan Kıbrıs gazisi ve dernek başkanı Halil Taşcı Kıbrıs ve kore gazilerimizin katıldığı anlamlı günde törene katılanlara teşekkür etti