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Kaza yapan gemiden akaryakıt sızıntısı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, limana yanaşırken iskeleye çarpması sonucu hasar oluşan yabancı bandıralı yük gemisinden sızan fuel oil, deniz yüzeyinde kirlilik oluşturdu.

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Kaza yapan gemiden akaryakıt sızıntısı
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Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Dilovası'ndaki bir limana yük boşaltmak için gelen "MSC KATYAYNI" isimli Panama bandıralı gemi, limana yanaşırken iskeleye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yakıt tankında hasar oluşan gemiden sızan akaryakıt, denizde kirliliğe neden oldu. 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve Liman Başkanlığı ekiplerince, kazanın meydana geldiği limanda çalışma başlatıldı.

Ekipler, kirliliğin yayılmaması için denize bariyer çekti. Gemi ile liman arasındaki kirlenen bölgeye yağ emici maddeler atıldı.

Geminin yakıt tankının boşaltılması için çalışmaların başlatıldığı, sızıntının engellendiği ve denize sızan akaryakıtın temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından liman ve çevresi deniz uçağıyla denetlenirken, gemiye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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