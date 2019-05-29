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Kartal Adliyesi’nde etek boyu tartışması

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Kadın avukat savunma yapmak için ayağa kalkınca, erkek hakim, avukatın mini eteği için "15 santimetre yukarda. Mevzuata aykırı" dedi. Hakimin tepkisi karşısında şoka giren avukat, karşı tarafın avukatının ve yazı işleri müdürünün de eteği ile ilgili yorumlarını dinlemek zorunda kaldı. Yetmedi hakim eteğin fotoğrafını tutanak altına almak için çektirmek istedi...

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Kartal Adliyesi’nde etek boyu tartışması
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İşte şoke edici olayın detayları...

 

Kartal Anadolu Adliyesi, 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmaya erkek hakimin, kadın avukatın mini eteğine verdiği tepki damga vurdu.

Tutanaklara da yansıyan olayda; kadın avukat beyanda bulunacağı sırada, mahkeme hakimi, avukatın etek boyunun 15 santimetre yukarda olduğunu ve bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı davrandığını savundu. Mahkeme hakimi bununla da yetinmeyerek, davacı avukatının etek boyu hakkında karşı tarafın avukatının fikrini sordu. Davalı avukatı ise, “Özgürlük alanı ile ilgilidir. Müdahale edilmemesi gerekir” dedi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜ SALONA ÇAĞIRDI!

Hakim daha sonra yazı işleri müdürünü duruşma salonuna çağırdı ve ona da fikrini sordu.

ETEĞİN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ!

Mahkeme akimi, avukatın etek boyunun çok kısa olduğunu ve yanlış anlaşılmaya vesile olmaması için avukatın etek boyunun fotoğraflanmasını istedi. Avukat Davutoğlu ise bunu reddetti. Tüm bu ifadeler ise tutanağa geçti.

HAKİMDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşma bitiminde salondan çıkacağı sırada hakimin kendisine döndüğünü söyleyen Avukat Dorukcan Davutoğlu, “Çıkarken ‘Ankara Barosu avukatına küpe yakışıyor mu?’ diye sordu. ‘Ne diyorsunuz’ diyebildim sadece. Şoka girdim.” ifadelerini kullandı. Avukat Davutoğlu hakimden şikayetçi olacağını söyledi.

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