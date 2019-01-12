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Karlı yolları aşarak kız çocuklarını eğitime kazandırıyorlar

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Bitlis'in Hizan ilçesinde gönüllü öğretmenler, zorlu kış şartlarında ulaştıkları köylerde kapı kapı gezerek çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen 120 kız çocuğunu okula kazandırdı.

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Karlı yolları aşarak kız çocuklarını eğitime kazandırıyorlar
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Hizan ilçesinde Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulundaki gönüllü öğretmenler, dondurucu soğuk ve karlı yollara rağmen en ücra köylere giderek kız çocuklarının eğitime kazandırılması için çaba harcıyor.

Köylerde kapı kapı gezerek çeşitli nedenlerle eğitimine ara vermiş çocukların ailelerini ikna etmeye çalışan öğretmenler, şimdiye kadar 120 çocuğu okula kazandırdı.

Her birinin farklı hikayesi olan, mektup ve çeşitli yollardan kendilerine ulaşan çocukların eğitimlerine devam etmelerini sağlayan öğretmenler, son olarak ilçeye 45 kilometre mesafedeki Ağılözü köyünde 11 yaşındaki Sevda Avcı'nın ailesiyle görüşerek ikna etti.

"Kar kış demeden en ücra köylere ulaşıyoruz"

Okul Müdürü Faysal Çetin, AA muhabirine, bir kız öğrenciyi daha okula kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Amaçlarının kız çocuklarının okula devamlarını sağlamak olduğunu belirten Çetin, "Toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor, diğer yarısını da kadınlar eğitiyor. Biz hava şartlarını dikkate almadan yağmur çamur, kar kış demeden en ücra köylere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu fedakarlıklarından dolayı gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Çetin, ulaştıkları kız çocuklarının velilerini ikna etmeye çalıştıklarını, bir öğrenciyi okula kazandırdıklarında en az onun kadar sevindiklerini dile getirdi.

"Tek amacımız çocukları okula kazandırmak"

Ordulu Türkçe öğretmeni Nurdeniz İnan ise kız çocuklarının eğitime kazandırılması için çalıştıklarını ifade ederek, "Hava şartları ve kara kışta çok zorlanıyoruz. Ama mesleğimiz bu. Sabır, emek ve fedakarlık gerektiriyor. Buraya karlı yolları aşıp geldik. Tek amacımız var o da çocukların eğitimlerine devam etmeleri." diye konuştu.

Ankaralı öğretmen Mehtap Koç da tüm olumsuzluklara rağmen çocukları okula kazandırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Daha önce de birçok köyde benzer çalışma yaptıklarını vurgulayan Koç, "Eğitime kazandırdığımız çocukların gözlerindeki ışıltıyı görmek bize mutluluk veriyor. Onları okula kazandırmanın heyecanı bizi çok mutlu ediyor. İçimizde ayrı bir sevinç ve coşku oluyor. Bu sevinçle okula dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Okula kazandırılan Sevda Avcı da "Büyüyünce doktor olacağım. Öğretmenlerim bugün köye gelerek beni evden aldı. Okula geldim. Çok sevinçliyim. Arkadaşlarımla ders işledim." dedi.

A.A.

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