İstanbul'da kuvvetli yağış

İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak yağmur etkili oldu.

Üsküdar, Beylikdüzü ve Hadımköy'de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı. İstanbul Boğazı'na sağanak yağmur sonrası çamur aktı.

İstanbul'da öğlen saatlerine doğru şehri ilk önce kara bulutlar sardı ardından yağmur başladı.

Yoğun yağış nedeniyle Hadımköy'de bir alt geçidi su bastı.

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Üsküdar-Harem sahil yolunda aniden bastıran yağmur sele neden oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmur bulutlarının gökyüzünü kaplamasıyla kararan hava görüş mesafesini de düşürünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da öğleden sonra başlayan yağmur Beylikdüzü'de de etkili oldu. Yollar adeta göle döndü. Araçlar oluşan su birikintisinde güçlükle ilerledi.

Eminönü'de de vatandaşlar biriken su nedeniyle yollarda yürümekte zorlandı.

TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda da sürücüler sağanak dolayısıyla kontrollü şekilde ilerlerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park etti. Silivri'de ise vatandaşlar yağıştan korunmak için duraklara ve bina girişlerine sığındı.

Sağanak, hava trafiğini de etkiledi. Bazı uçaklar, Atatürk Havalimanı'na kısa süreli gecikmeyle indi. Yağış ve yoğunluk nedeniyle bazı uçaklar havalimanına iniş öncesinde havada tur attı.

Yağış dolayısıyla ayrıca Avcılar-Büyükçekmece istikametinde, çift yönlü araç yoğunluğu oluştu.

İstanbul Boğazı, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yağmur sonrası çamura bulandı.

Beylerbeyi'den yağmurla birlikte gelen çamur, Boğaz'ı kahverengi yaptı.